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Birbirlerinin kuyusunu kazmışlar! İYİ Parti'den çarpıcı DEVA Partisi iddiası: Az vekil çıkaralım diye çalıştılar

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Beker, 'İdris Şahin, yaptığı toplantıda ‘İYİ Parti'ye oy vermeyin, İYİ Parti, vekil çıkaramayacak. İYİ Parti'nin baraj sorunu var, oylarınız boşa gider' diye CHP'lilerin vekil adayları, İYİ Parti az vekil çıkarsın diye çalıştı.' dedi.

5 Eylül 2023 Salı 08:50 - Güncelleme:
Birbirlerinin kuyusunu kazmışlar! İYİ Parti'den çarpıcı DEVA Partisi iddiası: Az vekil çıkaralım diye çalıştılar
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İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker tv100 yayınına konuk oldu.

Beker, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Adnan Beker şu ifadeleri kullandı:

İdris Şahin, yaptığı toplantıda 'İYİ Parti'ye oy vermeyin, İYİ Parti, vekil çıkaramayacak. İYİ Parti'nin baraj sorunu var, oylarınız boşa gider' diye CHP'lilerin vekil adayları, İYİ Parti az vekil çıkarsın diye çalıştı. AK Partili milletvekilleri 'Bana oy verme Tayyip Bey'e oy ver' dedi ama CHP'li milletvekilleri önce kendilerine oy istedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin

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