Birçok ilde eğitime kar engeli: İşte o iller

MUŞ

Muş’ta yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle merkez ile Hasköy ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verdi.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Muş merkez ve Hasköy ilçesinde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü için eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi. Yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi, ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riskinin de değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Muş il merkezi ve bağlı köyler ile Hasköy ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine valiliğimce karar verilmiştir. Diğer ilçelerimiz ve bağlı köylerinde eğitim öğretim devam edilecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 16 Ocak 2019 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

ADIYAMAN

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Bir süredir etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların 16 Ocak’ta tatil edildiği duyuruldu. Okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarımız 16 Ocak Çarşamba günü tatil edilmiştir” diye konuştu.

BİLECİK

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe merkezi ve taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okulların tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

KOCAELİ

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yarın beklenen kar yağışı nedeniyle, ilkokul, ortaokul ve liseleri yarın için tatil ederken, hamile ve engellileri de idari izinli olduklarını açıkladı.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle ilçedeki okullarda 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiğini belirtti. Atar ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağını kaydetti.

KÜTAHYA

Kütahya'da, etkili olan yoğun kar yağışının ardından yarın (16 Ocak 2019 Çarşamba günü) eğitime ara verildiği açıklandı. Valilikten gelen açıklamada; "Hava şartları ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İlimiz merkez ve ilçelerinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 16.01.2019 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 16.01.2019 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.

UŞAK

Uşak'taki tüm okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

KOCAELİ

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yarın beklenen kar yağışı nedeniyle, ilkokul, ortaokul ve liseleri yarın için tatil ederken, hamile ve engellileri de idari izinli olduklarını açıkladı.

Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrasında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vali Aksoy, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu.