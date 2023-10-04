Birlikte yaşadığı kadını fare zehriyle öldüren sanığa müebbet hapis kararı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde birlikte yaşadığı Afganistan uyruklu kadını zehirleyerek öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan aynı ülke vatandaşı sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu yargılanan sanıklar Sabour Sakhızadeh (21) ve N.K. (17) ile avukatlar hazır bulundu.

Sanık Sakhızadeh, maktul Nadia Noorı'nin intihar ettiğini öne sürerek beraat talep etti.

Cesedin taşınmasına ve delillerin yok edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle yargılanan N.K. de suçsuz olduğunu savunarak, kendisine depoya demir götürüleceğinin söylendiğini, ceset taşıdığını bilmediğini öne sürdü.

Savcılık, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanığın kadına karşı öldürme suçlamasıyla ağır tahrik ve iyi hal indirimlerinden faydalanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sakhizadeh, "kadına karşı öldürme" suçundan, ağır tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

N.K'yi "suç delillerini gizleme" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, yaşının küçük olması nedeniyle cezayı yarı oranda düşürerek 1 yıl olarak belirledi, hükmün açıklanmasını geri bırakıp sanığın tahliyesine karar verdi.

OLAY



Afganistan uyruklu Nadia Noorı'nın (30) cesedi, 12 Ekim 2022'de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide battaniyeye sarılı halde bulunmuş, birlikte yaşadığı aynı ülke vatandaşı Sabour Sakhızadeh gözaltına alınmıştı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ön otopside, kadının fare zehriyle öldüğü tespit edilmiş, Sakhızadeh emniyetteki ilk ifadesinde kıskançlık nedeniyle yaşadıkları tartışma sonrası yemeğine fare zehri koyarak kadını öldürdüğünü itiraf etmiş ancak ilk duruşmada bu ifadesini değiştirerek kadının intihar ettiğini öne sürmüştü.