Bitlis merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 8 Eylül'de Bitlis merkezli İzmir, İstanbul, Van, Ankara, Burdur ve Afyonkarahisar'da, 11 şüphelinin yakalanması amacıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerden 2'si Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.