Bitlis merkezli FETÖ soruşturmasında 7 gözaltı
Bitlis merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, kamu kurumlarında aktif görev yapan 7 kişi gözaltına alındı.
- AA
Bitlis merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdikleri şüphesiyle ilimiz merkezli Ağrı, Antalya, Kilis ve Siirt'te 7 kişiye yönelik eş zamanlı ve planlı operasyon neticesinde, kamu kurumlarında aktif görev yapan M.B, A.B, M.F, A.B, F.T, H.S. ve F.A. yakalanmıştır. Terör örgütleri ve bunların gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizce kararlıkla devam etmektedir."
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