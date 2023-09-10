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Bitlis'te 1357 nüfuslu köyün mahalle olması için halk oylaması yapıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Değirmen köyü sakinleri, köylerinin mahalle statüsüne kavuşması için halk oylaması yaptı.

AA10 Eylül 2023 Pazar 20:10 - Güncelleme:
Bitlis'te 1357 nüfuslu köyün mahalle olması için halk oylaması yapıldı
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İlçeye 8 kilometre uzaklıktaki 1357 nüfuslu Değirmen köyünde, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan 4 sandıkta köylüler oy kullandı.

Köydeki 761 seçmenin sandık başına gittiği referandumda, 715 "evet", 46 "hayır" oyu kullanıldı.

Muhtar Vehbi Uğiş, vatandaşların isteklerine öncelik verdiklerini belirterek, "Köylülerimiz tercihlerini yaptı. Hayırlısı neyse o olsun. Güzel bir seçim oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Köylülerden Fesih Kozik ise sandık başına giderek oylarını kullandıklarını söyledi.

Çoğunluğun verdiği karara saygı duyduklarını dile getiren Kozik, köyün mahalle statüsü kazanmasını istediklerini bildirdi.

  • Değirmen köyü
  • bitlis
  • güroymak

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