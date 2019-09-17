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Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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