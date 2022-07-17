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Bitlis'te 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 153 kök kenevir ile 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

AA17 Temmuz 2022 Pazar 20:55 - Güncelleme:
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Valilik açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Güroymak Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günkırı beldesinde yasa dışı kenevir eken bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine, evde arama yapan ekipler, 153 kök kenevir ile kurutulmaya bırakılmış 4 kilo 100 gram esrar buldu.

Kenevirler, Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yakılarak imha edildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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