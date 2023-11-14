Bitlis'te korkunç kaza: 2 ölü

AFAD'tan yapılan bilgilendirmeye göre, sürücüleri belirlenemeyen 48 AGY 622 otomobil, Bitlis-Muş kara yolunun Altınova beldesi yakınlarında, 35 SCY 29 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Mehmet Altuncu ve Herdem Sağ hayatını kaybetti, yaralanan Fahrettin Sağ, Helin ve Şaziye Başlangıç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Altuncu ve Sağ'ın cenazeleri, AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.