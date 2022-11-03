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Bitlis'te kuduz paniği! Açıklama geldi

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde köpekler tarafından ısırılan ve kuduz şüphesiyle Ankara'da tedavileri devam eden 2 çocukla ilgili olarak; 'Diğer hasta 9 yaşında erkek çocuk. Bacağından ısırıldığını söylemiş. Isırdığı söylenen köpek 10 gün sonra yeniden görülmüş, bu önemli. Bugün veya yarın sağlıkla taburcu etmeyi planlıyoruz.' dedi.

DHA3 Kasım 2022 Perşembe 12:02 - Güncelleme:
Bitlis'te kuduz paniği! Açıklama geldi
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Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde köpekler tarafından ısırılan ve kuduz şüphesiyle Ankara'da tedavileri devam eden 2 çocukla ilgili olarak; "Diğer hasta 9 yaşında erkek çocuk. Bacağından ısırıldığını söylemiş. Isırdığı söylenen köpek 10 gün sonra yeniden görülmüş, bu önemli. Bugün veya yarın sağlıkla taburcu etmeyi planlıyoruz." dedi.

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir köpek tarafından ısırılan ve kuduz şüphesiyle Ankara'da tedavileri devam eden 2 çocukla ilgili olarak; "İlk vaka 21 Ekim'de geldi. 10 yaşında erkek çocuk. İlk 2 tetkiki negatif geldi, yalnız 3. örneğinde tükürükte kuduz virisünün saptandığı belirtildi. Tanı kesinleşti." dedi.

  • Prof Dr Ali Bülent Cengiz
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