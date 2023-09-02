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Bitlis'te örtü yangını

Bitlis'te çıkan örtü yangınında 12 hektarlık alanda zarar oluştu.

AA2 Eylül 2023 Cumartesi 15:38 - Güncelleme:
Bitlis'te örtü yangını
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Yumurtatepe köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve Bitlis Belediyesi ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangında 12 hektarlık alan zarar gördü.

Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, alanda soğutma işlemi yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Alanda yabani otlar ve çoğunlukta geven yandı. 50 yangın söndürme işçisiyle yangına müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı ancak bir daha çıkmaması için soğutma faaliyetleri devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise hem personelimiz hem de emniyet güçleri tarafından araştırılmakta." bilgisi paylaşıldı.

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