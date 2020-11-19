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Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

DHA19 Kasım 2020 Perşembe 09:36 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 09:36
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Sedat Köroğlu Operasyonu' düzenledi. Operasyon kapsamında, Anadere köyü kırsalında arama yapıldı. Aramalarda toprağa gömülü 1 uzun namlulu silah, 3 bin 450 fişek, 24 pil, 1 akü, 8 çift siyah renkli mes, 2 kilo kına ve 6 kutu ağda ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el koyulurken, diğer malzemeler ise imha edildi.

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