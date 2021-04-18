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Bitlis'te teröristlerin kullandığı 12 odalı sığınak imha edildi

Bitlis'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 12 odalı sığınak imha edildi.

AA18 Nisan 2021 Pazar 12:51 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 12:51
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, merkeze bağlı Aşağıbalcılar köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine 17 Nisan'da bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Eren-11 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2021-11" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda tespit edilen 12 odalı sığınakta, 10 büyük tüp, küçük tüp, 4 büyük pil, akü, çok miktarda yaşam, giyim, mutfak ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Sığınak ise kullanılmaz hale getirildi.

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