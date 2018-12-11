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Bitlis'te yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün ara verildi

Bitlis merkez ile bağlı köylerdeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için bir gün ara verildiği bildirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle pansiyonlu öğrenciler hariç kent merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime yarın bir günlüğüne ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

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