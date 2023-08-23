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Bitlis'teki Heybeli Gölü aşırı sıcaklara bağlı kuraklık sebebiyle tamamen kurudu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin kuzeydoğusunda yer alan Heybeli (Norşin) Gölü, kuraklık nedeniyle tamamen kurudu.

IHA23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:19 - Güncelleme:
Bitlis'teki Heybeli Gölü aşırı sıcaklara bağlı kuraklık sebebiyle tamamen kurudu
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Van Gölü'nün kuzeyinde bin 650 metre yükseklikte bulunan ve 0.6 kilometrekare genişliğe sahip Heybeli Gölü, yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Bir zamanlar cıvıl cıvıl kuş sesiyle bilinen ve serinlemek isteyen çocukların uğrak yeri olan Heybeli Gölü hayvanlar için otlanma alanı oldu.

Heybeli köyü sakinlerinden Aydın Aydın, gölün kendileri için kıymetli olduğunu söyleyerek, "Su ve kuş sesi insanları mest ediyordu. Ancak kuraklık hem hayvanları hem de bizleri perişan etti" dedi.

Gürsel Malgaz isimli çocuk ise bir zamanlar yüzdükleri gölün tamamen kuruduğunu ve şimdi göl alanında hayvanlarını otlattığını söyledi.

  • kuraklık
  • Heybeli (Norşin) Gölü
  • Bitlis

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