'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına göz yaşartan destek

01 Nisan 2020 Çarşamba 08:43 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 08:43

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs (corona virus) kısa sürede dünyaya yayılarak, binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘pandemi’ (küresel salgın) ilan ettiği koronavirüs Türkiye’de de görülürken, 214 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkemizde alınan koronavirüs önlemleri kapsamında hayata geçirilecek adımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek bağış kampanyası başlatıldığını açıkladı.

Türkiye'nin her zaman yanında olduğu dünyanın en yoksul ülkelerinden Somali, Türkiye'yi böyle bir zamanda yalnız bırakmadı.



SOMALİ UNUTMADI

Ülke çapında destek gören kampanyaya Somali'nin Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ateşesi Dr. Abdilatif Hussein Mohamed'in sekreteri Abdulkadir Mohamed Nur da katıldı.

"TÜRK HALKI HER ZAMAN SOMALİ HALKININ KÖTÜ GÜN DOSTU OLDU"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdulkadir Mohamed Nur, "Türkiye sadece Türkiye'ye değil, Türkiye bütün mazlumlara yeter. Türk halkı her zaman Somali halkının kötü gün dostu oldu. Şimdi Türk halkının yanında olma zamanı. Bir Somalili olarak ben de bu kampanyaya katılıyor ve bir (1) aylık maaşımı bağışlıyorum" diyerek bağışta bulundu.

Somalili diplomatın fedakarlığı büyük takdir topladı.