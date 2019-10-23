''Bizim çocuklarımızla erkeklik taslamayın''

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ‘evlat nöbeti’ 50’nci gününü geride bıraktı. Eylemlerini çocukları dönene kadar sürdürmekte kararlı olan ailelerin arasında 2014’te daha 14 yaşındayken kaçırılan Tuncay Bingöl’ün annesi Fatma Bingöl de var. “Buraya oğlumu aramaya almaya geldim” diyen Fatma Bingöl, çocukları kaçırılan diğer aileleri de korkmadan ‘evlat nöbeti’ne katılmaya çağırdı. Bingöl, “Annelere sesleniyorum bizi seyrediyorlarsa cesaretlerini toparlayıp gelsinler. Evlatlarının peşinde koşsunlar, hiçbir şey evlatların yokluğuna benzemez. Gelsinler bize destek çıksınlar” diye konuştu.

ONLAR İÇİN BÜYÜTMEDİK

Acılı anne Fatma Bingöl, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Tuncay’a da “Eğer beni duyuyorsa, bizi artık boynu bükük bırakmasın. Eline fırsat geçince kullansın, kaçsın gelsin” diye seslendi. Fatma Bingöl’ün diğer seslenişi ise terör örgütü PKK’ya oldu. Bingöl, “Biz çocuklarımızı onlar için büyütmedik, onlar için yoksulluğa ve çileye katlanmadık. Bizim evlatlarımızın üzerinden erkeklik taslamasınlar. Kendi evlatlarını götürüp erkeklik taslasınlar, kendileri savaşsınlar” ifadeleri kullandı.