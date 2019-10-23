22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8034
  • 6,4597
  • 278.998
  • 97886.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

''Bizim çocuklarımızla erkeklik taslamayın''

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önünde ‘evlat nöbeti’ tutan Fatma Bingöl, terör örgütü PKK’ya seslenerek, “Bizimkilerle değil, kendi çocuklarınızla erkeklik taslayın” dedi

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ‘evlat nöbeti’ 50’nci gününü geride bıraktı. Eylemlerini çocukları dönene kadar sürdürmekte kararlı olan ailelerin arasında 2014’te daha 14 yaşındayken kaçırılan Tuncay Bingöl’ün annesi Fatma Bingöl de var.  “Buraya oğlumu aramaya almaya geldim” diyen Fatma Bingöl, çocukları kaçırılan diğer aileleri de korkmadan ‘evlat nöbeti’ne katılmaya çağırdı. Bingöl, “Annelere sesleniyorum bizi seyrediyorlarsa cesaretlerini toparlayıp gelsinler. Evlatlarının peşinde koşsunlar, hiçbir şey evlatların yokluğuna benzemez. Gelsinler bize destek çıksınlar” diye konuştu. 

ONLAR İÇİN BÜYÜTMEDİK

Acılı anne Fatma Bingöl, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Tuncay’a da “Eğer beni duyuyorsa, bizi artık boynu bükük bırakmasın. Eline fırsat geçince kullansın, kaçsın gelsin” diye seslendi. Fatma Bingöl’ün diğer seslenişi ise terör örgütü PKK’ya oldu. Bingöl, “Biz çocuklarımızı onlar için büyütmedik, onlar için yoksulluğa ve çileye katlanmadık. Bizim evlatlarımızın üzerinden erkeklik taslamasınlar. Kendi evlatlarını götürüp erkeklik taslasınlar, kendileri savaşsınlar” ifadeleri kullandı. 

Başkan Erdoğan Ankara´ya geldi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avam Kamarası'ndan Boris Johnson'a yeni darbe!

Avam Kamarası'ndan Boris Johnson'a yeni darbe!

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Yerine kayyum atanmıştı... HDP'li Mızraklı tutuklandı

Yerine kayyum atanmıştı... HDP'li Mızraklı tutuklandı

'Macarlar Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor'

'Macarlar Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor'

Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği diplomatlarımız...

Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği diplomatlarımız...

Fransa'da 'İslam karşıtlığı' oylaması başladı

Fransa'da 'İslam karşıtlığı' oylaması başladı

'Simit' kelimesi Oxford Sözlüğü'ne eklendi! Sosyal medyada 'gevrek' tartışması başladı

'Simit' kelimesi Oxford Sözlüğü'ne eklendi! Sosyal medyada 'gevrek' tartışması başladı

İntihar saldırısı son anda engellendi!

İntihar saldırısı son anda engellendi!
 

POPÜLER HABERLER

Şehit çocuğundan duygulandıran mektup: Babamın intikamını alın

Şehit çocuğundan duygulandıran mektup: Babamın intikamını alın

Tayland Kralı, eşinin rütbesi ve unvanını elinden aldı

Tayland Kralı, eşinin rütbesi ve unvanını elinden aldı

Son 30 yılda ülkemizde en çok izlenen 50 film!

Son 30 yılda ülkemizde en çok izlenen 50 film!

Hangi lider, günde kaç saat uyuyor?

Hangi lider, günde kaç saat uyuyor?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA