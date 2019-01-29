BM Raportörü, İstanbul Başsavcısı Fidan'la Kaşıkcı cinayetini görüştü
BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İstanbul Adliyesi'nde İstanbul Başsavcı İrfan Fidan'la yaklaşık 4 saat Cemal Kaşıkçı cinayetini görüştü.
BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İstanbul Adliyesi'nde İstanbul Başsavcı İrfan Fidan'la yaklaşık 4 saat Cemal Kaşıkçı cinayetini görüştü.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.