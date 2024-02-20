BM'de Cezayir'in ateşkes tasarısına destek geldi: BMGK'da görüşülecek

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi Arap ülkelerinin oluşturduğu Arap Grubu, Cezayir'in BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) 20 Şubat'ta oylanması planlanan ve Gazze'de acilen insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısı için destek istedi.

Arap Grubu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin iddiasının aksine Cezayir'in karar tasarısının ABD, Mısır ve Katar tarafından yürütülen müzakerelere destek olacağı belirtilen açıklamada, "BMGK adım atmalı. Uluslararası toplum ve kamuoyunun çağrısını artık duymazdan gelmemeli." ifadeleri kullanıldı.

Hiçbir gerekçenin BMGK'nin eylemsizliğini açıklamak için yeterli olmayacağı vurgulanan açıklamada, tüm BMGK üyelerine, Cezayir'in Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını desteklemesi için çağrı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Refah'a yönelik saldırı olasılığı artarken tehdidin büyüklüğünün göz ardı edilmemesi gerektiği ifade edildi.

BMGK'DE İKİ KARAR TASARISI GÖRÜŞÜLECEK



AA'nın ulaştığı, Cezayir'in yarın BMGK'de oylamaya sunmayı planladığı karar tasarısında, "tüm tarafların saygı duyacağı insani ateşkesin acilen sağlanması" talep ediliyor.

Tasarıda, aynı zamanda BMGK'de daha önce Gazze için kabul edilen iki kararın da uygulanması çağrısı yer alıyor.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Cezayir'in karar tasarısını oylamaya sunacağını duyurmasının ardından, ABD'nin İsrail ile Hamas arasında rehinelerin serbest bırakılmasını ve çatışmalara en az 6 hafta ara verilmesini sağlayacak bir anlaşma üzerinde çalıştığını belirterek, Cezayir'in tasarısını veto edeceği sinyali vermişti.

Bunun ardından ABD, üye ülkeler tarafından müzakere edilmesi için yeni bir karar tasarısı sundu.

ABD'nin tasarısında "mevcut koşullarda Refah'a yönelik kara saldırısının sivillere büyük zarar vereceği ve yerlerinden edilmelerine yol açacağı" konusunda uyarı yapılıyor.

Bunun çok ciddi bölgesel ve güvenlik sorunlarına yol açacağı uyarısına yer verilen karar tasarısında, "Mevcut koşullarda bu saldırı gerçekleşmemeli." ifadesi kullanıldı.

İlk kez "ateşkes" ifadesi kullanılan ABD'nin tasarısında, "Gazze'de tüm esirlerin serbest bırakılması halinde uygulanabilecek en kısa sürede geçici bir ateşkese destek veriyoruz." mesajı veriliyor.

ABD tasarısının ne zaman oylamaya sunulacağı henüz bilinmiyor.