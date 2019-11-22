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BM, Esed rejimini 'mümkün olan en şiddetli biçimde' kınadı!

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in özel danışmanı Najat Rochdi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de bir çadır kampında 12 sivilin ölümüne neden olan saldırısını 'mümkün olan en şiddetli biçimde' kınadığını bildirdi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in özel danışmanı Najat Rochdi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de bir çadır kampında 12 sivilin ölümüne neden olan saldırısını "mümkün olan en şiddetli biçimde" kınadığını bildirdi.
 
 
Rochdi, dün İdlib'in kuzeyindeki Kah köyünde bulunan çadır kampına düzenlenen ve 12 sivilin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
 
 
Bölgeden gelen haberlere göre rejim bölgesinden çadır kampına yönelik bir füzenin ateşlendiğini aktaran Rochdi, füzenin bir kadın doğum hastanesinin hemen yanında patladığını kaydetti.
 
 
Rochdi, "Yoğun nüfuslu çadır kampına düzenlenen füze saldırısını mümkün olan en şiddetli biçimde kınadığını" vurgulayarak, saldırıda, 50 sivilin de yaralandığı, kurbanlar arasında çocukların da bulunduğu bilgisini paylaştı.
 
Kampta bulunan sivillerin evlerini terketmeye zorlandığını, bazılarının defalarca yerinden edildiğini ve bu kişilerin aşırı zor şartlarda yaşadığını anlatan Rochdi, hava sıcaklığının düştüğü bir mevsimde saldırıyla çadır ve diğer barınakların tahrip edildiğine dikkati çekti.
 
 
Rochdi, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin BM'de 20 Kasım 1989'da imzalandığını anımsatarak, saldırının özellikle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde gerçekleşmesinin üzüntü verici olduğunu belirtti.
 
 
"Suriye'de ortaya çıkan insani trajedi sona ermelidir." ifadesini kullanan Rochdi, sivillere ve sivil altyapı tesislerine yönelik saldırılara ilişkin soruşturma başlatılması çağrısını yineledi.
 
 
Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.
 
 
Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

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