BM'den Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne 4,5 milyon lira yatırım hibesi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde yapılan proje sözleşmesi imza törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Proje Koordinatörü Yurdal Çetinkaya ve proje sorumlusu Mutlu Subaşı katıldı. Proje çerçevesinde Birleşmiş Milletler Çevre Fonu, Eskişehir'in Çifteler ve Sivrihisar ilçelerinde gerçekleştirilecek iklim faaliyetleri projesi için 4,5 milyon lira hibede bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş proje ile ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti;

"Pandemi öncesi oluşturduğumuz 'İklim Değişikliğine Dirençli Tarımsal Üretim Modelinin Eskişehir İlinde Uygulama ve Yaygınlaştırılması Projemiz' ön inceleme aşamasında çok yüksek puan aldı. UNDP (Birleşmiş Milletler Çevre Fonu) bunun üzerine detaylandırdığımız projemizi hibe almaya layık gördü. Projemiz sadece Eskişehir tarımı için değil ülke tarımı için oluşturulacak projelere model olma özelliği taşıdığı için çok heyecanlıyız. Türkiye haricindeki hibe fonları genelde Erasmus+ gibi gezerek öğrenme aktivitelerini içerirken projemizde araştırma, geliştirme ve yatırım odaklı bir yaklaşım yer almaktadır. Projemizde yer altı sularının zenginleştirilmesi, ani yağışlarda oluşan sel sularının toprak tarafından emilmesi ve faydalı hale getirilmesi, toprakların su tutma kapasitelerinin iyileştirilmesi, meraların ot veriminin arttırılması, kuru tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gibi faaliyetler yer almaktadır. Bu faaliyetler Sakarya nehrimizin doğduğu ve beslendiği Çifteler ve Sivrihisar İlçelerimizde yoğunluk gösterecektir. Projemize destek veren Tarım ve Orman Bakanlığımız ile ortak olan paydaşlarımız: Odunpazarı Ziraat Odası Başkanlığı ve Sakaryabaşı Sulama Birliği Başkanlığı'na şükranlarımı sunuyorum. Projemizin Eskişehir tarımı başta olmak üzere ülkemiz tarımına hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Sözleşme töreni karşılıklı iyi dilek temennilerinde bulunulması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.