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Birleşmiş Milletler'den Mursi açıklaması

Birleşmiş Millletler: Mursi'nin ölümü bağımsız bir şekilde tüm açılardan araştırılmalıdır.

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BM, Mursi'nin ani vefatı dolayısıyla bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu

Yıldırım: İmamoğlu´nun İsmail Küçükkaya ile görüşmesine ilişkin: Gayri ahlaki bir durum, felaket

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