Birleşmiş Milletler'den Mursi açıklaması
Birleşmiş Millletler: Mursi'nin ölümü bağımsız bir şekilde tüm açılardan araştırılmalıdır.
BM, Mursi'nin ani vefatı dolayısıyla bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu
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