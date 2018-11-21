BM'den Suriye'ye 27 tırlık insani yardım

İçerisinde insani ihtiyaç malzemesi bulunan 27 tırlık insani yaşam malzemesi BM'nin Reyhanlı'da bulunan lojistik merkezinden yüklendi. İnsani yardım tırları BM görevlileri kontrolünde Suriye'ye geçiş yapmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından tırlar, İdlib'e gönderildi. Yardım malzemelerinin bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi halka dağıtılacağı öğrenildi.