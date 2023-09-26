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Bodrum açıklarında 13 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında fiber teknede 13 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

AA26 Eylül 2023 Salı 20:39 - Güncelleme:
Bodrum açıklarında 13 göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarındaki fiber teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Durdurulan fiber teknede, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 13 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan bir kişinin tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

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