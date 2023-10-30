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Bodrum açıklarında 3 ayrı lastik botta 66 düzensiz göçmen yakalandı

IHA30 Ekim 2023 Pazartesi 10:40 - Güncelleme:
Bodrum açıklarında 3 ayrı lastik botta 66 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yaşanan 3 olayda toplam 66 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler arasında ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre önceki gün farklı saatlerde Bodrum açıklarında 3 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu ihbarını alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından durdurulan lastik botlardaki toplam 66 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler arasında ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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