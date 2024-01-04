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Güncel

Bodrum açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı, 32 göçmen kurtarıldı.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 19:46 - Güncelleme:
Bodrum açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki iki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Durdurulan lastik botlarda 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine Bodrum açıklarında, can salı ve lastik botta da bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler yeniden bölgeye gönderildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı ve lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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