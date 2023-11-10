İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2023 Cuma / 27 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5518
  • EURO
    30,5338
  • ALTIN
    1776.7
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bodrum açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncel

Bodrum açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 77 düzensiz göçmen karaya çıkarılırken 39 düzensiz göçmen yakalandı.

AA10 Kasım 2023 Cuma 21:59 - Güncelleme:
Bodrum açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı
ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 77 göçmeni kurtardı.

Bodrum açıklarında ise görevli sahil güvenlik botu tarafından farklı zamanda düzensiz göçmenlerin lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Lastik bottaki 39 yabancı uyruklu bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekibince yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • mugla bodrum
  • yunanistan unsurlari
  • karaya cikarma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.