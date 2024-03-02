Bodrum Belediye Başkan Adayı Tosun: Söz veriyorum, bir yıl içerisinde çözerim

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'un yıllardır hizmet alamayan mahallelerinden Dirmil'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bodrum'un ve hatta Türkiye'nin en lüks ve gözde turizm destinasyonlarından biri olan Yalıkavak'ın, yıllardır yol çilesi çektiğini, Dirmil Mahallesi'nin ana ulaşım güzergahı İnönü Caddesi'nin adının "ölüm yolu"na çıktığını ve bölgede en temel belediyecilik hizmetlerinin bile yerine getirilemediğini söyleyen Mehmet Tosun, "Bodrum'un kent merkezinden, mahallelerine kadar her yerde yaşamak eziyet haline geldi. Artık köprüden önce son çıkıştayız. 31 Mart'ta şayet halkımız takdir eder de göreve gelirsek, bir yıl içinde Dirmil Mahallesi'nin acil çözüm bekleyen tüm sorunlarını halledeceğim. Daha önce yaptım, yine yaparım. Sözümdür" dedi.

Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun saha gezileri kapsamında, Yalıkavak'ın Dirmil Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bir esnaf lokantasının davetlisi olarak beraberinde Yalıkavak'tan Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla halk buluşmasına katılan Mehmet Tosun, burada Dirmil esnafının sorunlarını ve Bodrum Belediyesi'nden beklentilerini dinledi. Dirmil'in yol, kaldırım, çevre düzenlemesi gibi temel belediye hizmetlerinden yararlanamadığını ve beş yıldır belediyede muhatap bulamadıklarını söyleyen vatandaşlar, "Ne istesek, Büyükşehir'in yetkisinde biz yapamayız diyorlar. Ondan sonra da Turgutreis'te, Gümüşlük'te, Koyunbaba'da Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı icraatları 'biz yaptık' diye ortaya çıkıyorlar. Yeter artık!" diyerek isyanını dile getirdi. Dirmilli vatandaşlar, mahallenin pazaryeri, aile sağlığı merkezi gibi acil ihtiyaçlarını tek tek sıralayarak "Biz artık üvey evlat muamelesi görmek istemiyoruz. Hizmet istiyoruz" serzenişinde bulundu.

"SÖZ VERİYORUM, BİR YIL İÇERİSİNDE ÇÖZERİM"

Türkiye'nin en lüks otel ve tesislerinin de bulunduğu Yalıkavak Dirmil'de, Bodrum'a yakışmayan manzaralarla karşılaştığını söyleyen Mehmet Tosun da, "Bu şekilde gitmez! Bir yerden başlamak gerekiyor. Bunun için de yetkinin bizde olması gerekiyor. Sizlere söz veriyorum, bir yıl içerisinde Dirmil Mahallesi'nin tüm acil çözüm bekleyen sorunlarını halledeceğim" dedi.

Tosun, Büyükşehir'in yetki alanında olan karayolu gibi alanlarda da Büyükşehir ile eşgüdümlü çalışacaklarını, bunu sağlayamadıkları takdirde ise Bakanlıklar ve hatta Cumhurbaşkanı ile görüşerek, projeleri hızla hayata geçireceğini anlattı.

Mehmet Tosun, daha sonra Dirmil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan ve üyeleriyle bir araya geldi. Derneğin kaynaşma gecesine davet edilen Tosun, burada projelerini özetleyerek Bodrum için neler yapılması gerektiğini ve ilk 100 günde yapılacak hizmetleri anlattı. Tosun, Dirmil Mahallesi'nin acilen pazaryeri ve aile sağlığı merkezine kavuşturulacağını sözlerine ekledi.

DİRDER Başkanı Mehmet Coşkun da, Mehmet Tosun'a günün hatırası olarak bir Atatürk büstü hediye etti. Tosun, bu hediyenin kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bizim kırmızı çizgimiz Ulu Önder Atatürk ve Cumhuriyetimizdir" dedi.