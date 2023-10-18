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Bodrum'da 29 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor yattaki 29 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 göçmen kurtarıldı.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 22:24 - Güncelleme:
Bodrum'da 29 göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında motor yatta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi.

Durdurulan motor yatta yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen yattaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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