İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2024 Cuma / 14 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,085
  • EURO
    33,6631
  • ALTIN
    2015.67
  • BIST100
    9382.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bodrum'da ana isale hattı patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana isale hattının patlamasıyla bölgede bulunan bir evi su basarken yolda çukur oluştu. Ekipler yolu trafiğe kapatılırken, bölgede onarım çalışması başlatıldı.

DHA23 Şubat 2024 Cuma 12:45 - Güncelleme:
Bodrum'da ana isale hattı patladı
ABONE OL

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerindeki ana isale hattı, saat 04.00 sıralarında patladı. Patlamanın ardından asfalt çöktü, yolda büyük çukur oluştu. Patlaktan akan su, Kargı Caddesi üzerindeki bir sitede bahçıvanların kaldığı lojmanı bastı. Eşyalar kullanılamaz hale gelirken, evin içi ve bahçe alanı çamur yığınına döndü. İhbarın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, patlağın olduğu noktada çalışma başlattı. Yol kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede su kesintilerinin yaşanacağı bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.