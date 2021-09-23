İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2021 Perşembe / 16 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7677
  • EURO
    10,3194
  • ALTIN
    490.504
  • BIST100
    1401.46
Güncel

Bodrum'da çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim bölgesine yakın bir bölgedeki tarım arazisi ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

AA23 Eylül 2021 Perşembe 23:53 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 23:53
ABONE OL

Yalıkavak Mahallesi'ndeki tarım arazisi ve makilik alanda ilk belirlemelere göre elektrik tellerinden yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede geniş alana yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Bodrum İşletme Şefliğine ait 2 arazöz, 2 su tankeri ile Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 7 itfaiye aracı ve 18 personelle müdahale edildi.

İlçedeki bazı sivil toplum kuruluşu gönüllüleri ile vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yerleşim yerlerine sıçramadan güçlükle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.