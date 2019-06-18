Bodrum'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- AA
Bitez Mahallesi'nde yerleşim yeri yakınında otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Etkili olduğu yaklaşık 5 dönümlük alanda soğutma çalışmasının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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