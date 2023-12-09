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Bodrumda yangın: Korku dolu anlar yaşandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 7 katlı apartmanın bodrumunda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İHA9 Aralık 2023 Cumartesi 06:26 - Güncelleme:
Bodrumda yangın: Korku dolu anlar yaşandı
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde 7 katlı bir apartmanın bodrumunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bodrumda saklanan fazla eşyaların tutuşmasıyla başlayan yangından yayılan dumanlar, bir anda binanın girişi ve merdiven boşluklarını kapladı.

Yoğun dumanı fark eden bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.

Büyük bir panik yaşayan bina sakinleri, kıymetli eşyaları ve evcil hayvanlarını da yanlarına alarak kısa sürede binayı boşalttı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bodrumda devam eden yangına müdahale etti.

Apartman boşluğunu kaplayan dumanların da itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilmesinin ardından bina sakinleri rahat bir nefes aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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