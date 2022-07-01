Boğaz'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çoşkusu

Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa'nın anıtının bulunduğu meydanda yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesiyle başladı.

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Temmuz'un, Türkiye'nin kara sularında egemenliğinin tanındığı ve denizlerdeki varlığının güçlendiği bir tarih olduğunu söyledi.

Yine dünya denizcilik tarihine adını altın harflerle yazdıran Barbaros Hayrettin Paşa'nın da yad edildiğini belirten Yerlikaya, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun Türk halkına denizlere sahip çıkma bilincini aşıladığını, denizciliğin bugünlere ulaşmasını sağladığını kaydetti.

Denizin kendileri için engin mavilikler anlamına geldiğini dile getiren Yerlikaya, "Çaka Bey'den Karamürsel Bey'e, Seydi Ali Reis'ten Barbaros Hayrettin Paşa'ya mavi denizlerden mavi vatana kahramanlık ve zaferlerle dolu bir mazi demek. Güçlü ve büyüyen Türkiye idealimizde, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemize ve mavi vatana verdiğimiz sözümüz 'Denizciliğimizin gelişmesi, yelkenlerimizin daima rüzgarlarla dolması sözüdür.' Bu hedefle modern tersanelerimizde ürettiğimiz gemilerle gücümüze güç katıyor, kıyılarımızdaki limanlarla dünyaya bağlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer de denizlerdeki hakimiyetin ve bağımsızlığın sembolü olan kabotaj hakkının kazanılmasının 96. yıl dönümünün kutlandığını hatırlattı.

Turgut Reis, Piyale Paşa ve Kılıç Ali Paşa gibi kaptan-ı deryalar sayesinde doruk noktalara ulaşan denizcilik sayesinde Akdeniz'in bir Türk gölü olduğunun Avrupa devletlerince kabul edildiğini dile getiren Koçer, "Büyük amiral Barbaros Hayrettin Paşa'nın deniz hakimiyeti teorisinin temelini oluşturan 'Denizlere hakim olan cihana hakim olur.' özdeyişi rakipsiz bir deniz imparatorluğu kurulmasına öncülük etmiştir. Ancak zaferler yüzyılı olarak adlandırdığımız 16. yüzyılın mimarı, mirası gelecek yüzyıllara aktarılamamış, denizciliği kurumsallaştırmaya yönelik çabalar 17. yüzyıl sonunda imparatorluğun gerileme dönemiyle etkisini kaybetmiştir." diye konuştu.

Törene İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan'ın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Yerlikaya ve beraberindekiler meydanda bulunan Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini de ziyaret etti.

Buradan Beşiktaş İskelesi'ne geçen heyet, İstanbul Boğazı'na çelenk bıraktı, ardından boğazda Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyetine bağlı botlar ve teknelerin gösterisini izledi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı gemiler de İstanbul Boğazı'nda su takı oluşturdu.