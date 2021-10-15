Boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu! ''Failleri belli''

DHA 15 Ekim 2021 Cuma 12:40 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 12:40

Avcılar'da yaşadıkları evde eşi Esra Yıldız öldürülmüş halde bulunan, kendisi de kayıp olarak aranan Nuri Yıldız Beylikdüzü'ndeki Dereağzı Mahallesi'nde başına bir el ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu. Nuri Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada gazetecilere konuşan Nuri Yıldız'ın kardeşi Şahabettin Yıldız, "Şu anda kesin ve kimin yaptığı belli değil. Ağabeyimi de yengemi de birileri öldürdü, attı bir yerlere. Ağabeyime zaten kurşun sıkmışlar. Düşmanımız yok şu anda bilemiyoruz. Memurlar biliyor tespit etmişler, failleri belli. Memurlar, 'Bir açıklama yapacağız size' dediler. İki otel sahibiydi. Hiçbir borcu yoktu. Borcu olduğu yalan, iki oteli vardı. Hiçbir ailevi problemi de yoktu, buradaki herkes ailesi" dedi.