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Boğaziçi Ekspresi yeniden raylarda

Ankara ile Sakarya arasında yüksek hızlı trenlerin (YHT) durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak Boğaziçi Ekspresi, ilk seferinde Arifiye'ye geldi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın 1 Şubat 2013'te seferlerine ara verilen Boğaziçi Ekspresi'nin yeniden hizmete başlayacağını bildirmesinin ardından tren, ilk seferini gerçekleştirmek üzere saat 08.15'te Ankara'dan hareket etti. 

 

Yaklaşık 6 saat süren yolculuğun ardından tren, 14.30'da Arifiye'ye ulaştı. Arifiye istasyonuna gelen bazı yolcular, kendilerini bekleyen yakınlarıyla hasret giderdi.

"Cumhurbaşkanımıza candan teşekkür ederim"

Trene Eskişehir'den binen vatandaşlardan Seher Töre (83), gazetecilere yaptığı açıklamada, yolculuğunun çok güzel geçtiğini, istasyonlarda Türk bayraklarıyla karşılandıklarını anlattı.

Seferlerin yeniden başlamasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Töre, "Çok rahat geçti yolculuğumuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a candan teşekkür ederim, seni çok seviyorum." diye konuştu.

Yolcu Erol İbat da çok memnun kaldıklarını belirterek, "Bu trenler 5-6 sene önce kalkmıştı, şimdi tekrar hizmete başlamış. Bozüyük'ten Arifiye'ye ilk bileti de bana verdiler. Bundan sonra ara istasyonlarda inen binenler için çok iyi olacak. Hızlı tren merkez istasyonlarda duruyor, ara istasyonlardaki yolcular için bu tren çok faydalı oldu." ifadelerini kullandı.

Arifiye'den saat 15.30'da tekrar hareket eden trenin, saat 21.34'te Ankara'ya ulaşması bekleniyor.

YHT'lerin durmadığı büyüklü küçüklü 16 gar ve istasyonda yolcu bindirip indirecek Boğaziçi Ekspresi'nin, talebe göre yolcu kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

 

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