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Boğazına mandal yayı kaçan bebek kurtarıldı

Nevşehir'de mandalla oynayan bebeğin boğazına mandal yayı kaçtı. Nefes borusuna saplanan yay başarılı bir operasyonla çıkartıldı.

  • DHA
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Nevşehir'de 1 yaşındaki erkek bebek Ö.Y., dün akşam saatlerinde elinde mandalla oynarken, parçalanan mandalın yayını ağzına aldı. Duruma müdahale eden bebeğin babası, yayı çocuğunun ağzından çıkarmaya çalışırken, yay bebeğin genzine kaçarak saplandı. Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Polikliniği'ne getirilen bebeği, Acil Nöbetçi doktorları muayene ederek gerekli tetkikleri yaptı. Çekilen röntgen filmlerinde mandal yayının lokalizasyonu ve durumu belirlendi. Daha sonra, yapılan başarılı ameliyat sonucunda bebeğin genzine saplanan mandal yayı çıkartıldı.
 
Özellikle 1-12 aylık döneme karşılık gelen süt çocukluğu döneminde bebekler her şeyi ağzına alır. Üzerinde 3 yaş altında kullanılmaması gerektiği yazan ürünlere karşı bazen anne ve babalar pek dikkatli davranmayabiliyor. Bu tarz ürünler boğaza kaçabiliyor. Bu konuda ailelerin küçük çocuklar için yabancı cisim aspirasyonlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Nefes borularına kaçacak parçaları uzak tutmaları gerekiyor. Ayrıca 3 yaş altı çocuklarda çerez gibi küçük parçacıklı maddeleri vermemeleri de gerekir. Ağızdan alınan her türlü yabancı cisim hava yolunu tıkadığında hayati tehlike oluşturur

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