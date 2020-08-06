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Boğulma tehlikesi geçiren çocuk 14 gün sonunda yaşam savaşını kaybetti

Sinop'da 14 yaşındaki çocuk denizde yüzerken kardeşi ile boğulma tehlikesi geçirdi.Talihsiz çocuk Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA06 Ağustos 2020 Perşembe 12:43 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 12:43
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Olay, Akliman sahilinde 14 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat İpek (17) ile kardeşi Emirhan İpek (14) denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. Kardeşlerin boğulma tehlikesi geçirdiği gören vatandaşlar durumu cankurtaranlara haber verdi. Denizden çıkartılan kardeşler Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan kardeşler, hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emirhan İpek, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

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