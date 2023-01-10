Boksör Mücahit Özcan: İnşaat sektöründe artık ben de varım

Elazığ'ın Palu ilçesinde dünyaya gelen ve ortaokuldan mezun olduktan sonra ailesiyle birlikte Almanya'nın Leipzig şehrine yerleşen Mücahit Özcan, uzun süredir boks sporuyla ilgileniyor. 14 yaşında adım attığı ringlerde başarısıyla spor tutkunlarının dikkatini çekmeyi başaran ve kazandığı madalyalarla başarısını perçinleyen Özcan, farklı alanlarda da adından söz ettiriyor.

YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

Bir süre önce Avrupa'da açtığı iki restoran kafe ile yeme içme sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Mücahit Özcan, Türkiye'ye dönüş yapma kararı aldı. Yeni yılla birlikte bu kararını uygulamaya koyacak olan Özcan, hayatında açacağı bu yeni sayfada yepyeni bir sektöre de giriş yapacak.

İSTANBUL'A YERLEŞECEK

İnşaat sektörüne atılmayı planlayan Mücahit Özcan, planlarını İstanbul'da hayata geçirecek. Çok yakında İstanbul'a yerleşecek olan profesyonel boksör, ilk iş olarak yer analizi yapacak. Araştırmalarını sürdüren Özcan'ın hedefi, faaliyet gösterdiği diğer alanlar gibi inşaat sektöründe de başarılar elde etmek.