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Bölge beyaza büründü! Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Erzurum'da yüksek kesimler ile kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor. Yağışla Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

AA27 Kasım 2022 Pazar 02:26 - Güncelleme:
Bölge beyaza büründü! Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
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Kent genelinde gün içinde aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinde kara dönüştü.

Yüksek kesimler ile kent merkezinde bazı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezine mevsimin ilk karının yağmasının ardından bazı kişiler kar topu oynarken kimisi ise araçlarını temizledi.

Yağışla Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışmalarına başladı.

Beyaz örtünün tadını çıkaranlardan Ayşegül Akkuş Nehri, AA muhabirine, Erzurum'a bu mevsim karın geç geldiğini söyledi.

Kar yağışını özlediklerini belirten Nehri, "Her ne kadar hayat şartlarımızı zorlaştırsa da her şeye rağmen bu görüntü ve atmosferi fazlasıyla özlemiştik. Biz de bu anın tadını çıkarmak için önce eğlendik, sonrasında da arabalarımızı temizledik." dedi.

Karın tadını çıkaran diğer kişiler de Erzurum'a beyaz örtünün yakıştığını dile getirdiler.

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