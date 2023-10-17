İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2023 Salı / 3 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9183
  • EURO
    29,5769
  • ALTIN
    1729.95
  • BIST100
    8068.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bölge PKK'dan temizlendi! 30 yıl sonra Fransa'dan gelen 100 Asuri Şırnak'ta ayin yaptı
Güncel

Bölge PKK'dan temizlendi! 30 yıl sonra Fransa'dan gelen 100 Asuri Şırnak'ta ayin yaptı

Fransa'dan Şırnak'a gelen 100 Asuri, terör örgütü PKK'nın 1990'lı yıllarda gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle aile büyüklerinin terk etmek zorunda kaldıkları Silopi ilçesinin Aksu köyünü ziyaret ederek, ayin yaptı.

AA17 Ekim 2023 Salı 17:19 - Güncelleme:
Bölge PKK'dan temizlendi! 30 yıl sonra Fransa'dan gelen 100 Asuri Şırnak'ta ayin yaptı
ABONE OL

Fransa'da yaşayan ve Asurilerden oluşan 100 kişilik ekip, sağlanan huzurla geçmişte ailelerinin yaşadığı Aksu köyüne geldi.

Burada mezarlıkları ziyaret eden grup, ilahiler okudu, dua etti.

Birlikte yenilen yemeğin ardından köy gezildi, hatıralar yad edildi.

- "BURAYA GELMEKTEN ÇOK MUTLUYUZ"

Diyarbakır'daki Mar Petyun Keldani Kilisesi'ne Episkopos olarak atanan Sabri Anar, gazetecilere, 30 yılı aşkın sürenin ardından köye ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Köyden birçok din adamının çıktığını ifade eden Anar, "Bugün buraya gelmekten çok mutluyuz. Bize bu ziyareti sağlayan hükümetimize, emniyetimize çok teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde bu ziyareti Fransa'dan gelen 100 kişilik ekiple gerçekleştirebildik." dedi.

Fransa'da yaşayan George Yaramış da bir zamanlar ailesinin yaşadığı topraklara geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

İlhan Yavaş ise köylerinin hep kalplerinde yaşadığını dile getirerek, "Çünkü biz buranın çocuklarıyız. Binlerce sene bizim dedelerimiz bu toprakların üzerinde yaşamış. Biz o hatıraları yerine getirmek için inşallah bundan sonra da gelip gideceğiz." diye konuştu.

Aksu köyü muhtarı Pitrus Karatay ise Fransa'dan gelen misafirleri köylerinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu ziyaretin başlangıç olmasını umduklarını söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.