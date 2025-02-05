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Bölgede barış için Türkiye'yi işaret etti: Çok önemli bir aktör

Orta Doğu'da ve bölgede çok hareketli bir dönem yaşandığını ifade eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Gazze'de bir ateşkesin kararlaştırıldığını, Lübnan'da ateşkes sağlandığını ve Suriye'de bir yeniden başlangıç olduğunu belirterek, 'Bütün bunlara Almanya ve Türkiye olarak farklı perspektiflerden bakıyoruz ancak ortak bir çıkarımız var, o da artık bölgede kalıcı bir barışın yerleşmesi. Bunun için Türkiye çok önemli bir aktör. Cumhurbaşkanıyla şu konuda hemfikiriz, bütün bu gerginlikler karşısında fırsatları değerlendirmeye mecburuz, barışçıl ve kalıcı bir gelişme istiyoruz bölgede' dedi.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 22:09 - Güncelleme:
Bölgede barış için Türkiye'yi işaret etti: Çok önemli bir aktör
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Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Orta Doğu'da ve bölgede çok hareketli bir dönem yaşandığını, Gazze'de bir ateşkesin kararlaştırıldığını, rehinelerin serbest bırakılmasında ilerlemeler kaydedildiğini, Lübnan'da ateşkes sağlandığını, Beşşar Esed rejiminin sona erdiğini ve Suriye'de bir yeniden başlangıç olduğunu belirten Steinmeier, şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün bunlara Almanya ve Türkiye olarak farklı perspektiflerden bakıyoruz ancak ortak bir çıkarımız var, o da artık bölgede kalıcı bir barışın yerleşmesi. Bunun için Türkiye çok önemli bir aktör. Cumhurbaşkanıyla şu konuda hemfikiriz, bütün bu gerginlikler karşısında fırsatları değerlendirmeye mecburuz, barışçıl ve kalıcı bir gelişme istiyoruz bölgede."

GAZZE'DE SAĞLANAN ATEŞKES

Steinmeier, Erdoğan ile İsrail ve Filistin konusuna da değindiklerini, şu anda Gazze'de yaşanan ateşkesin bir ilk adım olduğunu konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Kalan rehinelerin serbest bırakılması ve insani felaketin de sona erdirilmesi için ateşkesin bir ilk adım olduğuna işaret eden Steinmeier, "Bu ilk adımdan, daha kapsamlı, bütün aktörleri kapsayan bir siyasi süreç oluşmalı." dedi.

TRUMP'IN SKANDAL PLANI

Steinmeier, Orta Doğu seyahati sırasında son 3 günde bölgeyle ilgili konuları görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Filistinlileri, Gazze Şeridi'nden göç ettirmek veya sürgüne gönderme yönündeki öneriler, teklifler yaptığım bütün görüşmelerde büyük endişe ve korkuya neden oluyor. Bu tür öneriler uluslararası hukuk açısından kabul edilemez. Bundan sonra ABD yönetimiyle yapılacak görüşmeler için de önemli bir temel oluşturulması gerekir. Biz de Almanya olarak iki devletli bir çözümü savunuyoruz."

İki devletli çözüm vurgusu! Başkan Erdoğan: Gazze'de ateşkes muhafaza edilmeli

Görüşmeleri yoğun şekilde sürdürebilmeleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayırdığı vakit nedeniyle müteşekkir olduğunu dile getiren Steinmeier, açık sözlü görüşme nedeniyle de teşekkür etti.

Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Suudi Arabistan ve Ürdün'de görüştüğü muhataplarına Almanya'nın kısa süre içerisinde yeni bir seçime gittiğini söylediğini aktararak "(Almanya) Bir siyasi dönüşüm yaşayacak. Biz de Orta Doğu'daki bu değişimden etkileniyoruz. Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye'ye yaptığım seyahatte şunu ortaya koymak istiyorum: Almanya bir geçiş sürecinde ancak aynı zamanda güvenilir ve yapıcı bir uluslararası partner olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Suriye konusunu ayrıntılı şekilde ele aldıklarını belirten Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesine ilişkin kendisine bilgi verdiğini anlattı.

Kendisinin de görüşmede Suriye'de kapsayıcı bir sürecin ne kadar önemli olduğuna değindiğini aktaran Steinmeier, bütün uluslararası aktörlerle eşgüdümün de önemli olduğunu ifade ettiğini kaydetti.

Steinmeier, Suriye'nin istikrarlı olması için tüm etnik grupların sürece katılması gerektiğine işaret ederek bunun, Türkiye ve diğer ülkelere göç eden Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesi için bir temel oluşturulabileceğini söyledi.

DEPREM BÖLGELERİNDE, DEPREME DAYANIKLI OKULLARIN İNŞASI İÇİN 140 MİLYON AVRO

Steinmeier, yarın 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, ülkesinin ve vatandaşlarının Türkiye'nin acısını paylaştığını ifade etti.

Hem Alman devletinin hem de birçok bireyin ilk günden beri yardım etmek için çaba harcadığını ve bu yardımların devam edeceğini, kendisinin de deprem bölgesine gittiğini belirten Steinmeier, "Şimdi yeniden inşa için verilecek olan 140 milyon avroluk bir kredinin ilk dilimi kararlaştırıldı ve bu kapsamda depreme dayanıklı okulların inşası gerçekleşecek." dedi.

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