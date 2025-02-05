Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Terörle mücadele ve vize meselesi gündemimizde

Son dönemde gerçekleşen üst düzeyli ziyaretler ve uluslararası platformlardaki görüşmelerimiz iki ülke arasındaki yakın diyaloğun en açık tezahürüdür

Suriye'nin imarına destek sağlayacaklarına inanıyorum

Kalıcı barışın ve refahın hüküm sürdüğü bir Suriye hepimizin arzusudur

Avrupa genelinde yabancı karşıtlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı içiren eylem ve söylemlerin arttığını müşahede ediyoruz. Bu durum Türk toplumunu da endişelendirmektedir

Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki son durum ve Ukrayna'daki savaş gibi bölgesel konular bağlamında, Almanya ile işbirliğini sürdüreceğiz

Gazze'deki ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Uluslararası toplum olarak iki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürmeliyiz