İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2022 Cuma / 27 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4162
  • EURO
    17,8977
  • ALTIN
    974.019
  • BIST100
    3283.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bölgedeki artan gücümüzü ele aldılar: Türkiye'nin müdahalesi tüm dinamiği değiştirdi
Güncel

Bölgedeki artan gücümüzü ele aldılar: Türkiye'nin müdahalesi tüm dinamiği değiştirdi

2020'deki Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Kafkasya'ya müdahalesinin tüm dinamiği değiştirdiğini yazan yabancı basın Ankara'nın bölgede artan varlığının Rusya'nın stratejisine darbe indirdiğini söyledi.

Star Gazetesi23 Eylül 2022 Cuma 17:23 - Güncelleme:
ABONE OL

Ermenistan'ın provokasyonuyla Karabağ'da tekrar başlayan çatışmalara ilişkin yabancı basında çarpıcı bir makale kaleme alındı.

2020'deki Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Kafkasya'ya müdahalesinin tüm dinamiği değiştirdiğini yazan analiz yazısında Ankara'nın Sovyet sonrası artan varlığı Rusya'nın stratejisine darbe indirdiği vurgulandı.

Türkiye'nin bölgede artan gücü karşısında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın nüfus kaybına uğradığına işaret edildi.

Karabağ ve Kafkasya'da mevcut durumun Moskova için muhtemelen Ukrayna'daki kadar ciddi olan derin güvenlik etkilerine sahip olacağı belirtildi.

Analiz yazısında, Kremlin'in bakış açısına göre; NATO müttefiki Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya'ya hakim olmasının NATO etkisinin Altay dağlarına kadar hissedileceği görüşüne yer verildi. Böyle bir senaryonun Rusya için kabul edilemez bir durum olduğuna vurgu yapıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.