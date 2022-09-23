Bölgedeki artan gücümüzü ele aldılar: Türkiye'nin müdahalesi tüm dinamiği değiştirdi

Ermenistan'ın provokasyonuyla Karabağ'da tekrar başlayan çatışmalara ilişkin yabancı basında çarpıcı bir makale kaleme alındı.



2020'deki Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Kafkasya'ya müdahalesinin tüm dinamiği değiştirdiğini yazan analiz yazısında Ankara'nın Sovyet sonrası artan varlığı Rusya'nın stratejisine darbe indirdiği vurgulandı.



Türkiye'nin bölgede artan gücü karşısında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın nüfus kaybına uğradığına işaret edildi.

Karabağ ve Kafkasya'da mevcut durumun Moskova için muhtemelen Ukrayna'daki kadar ciddi olan derin güvenlik etkilerine sahip olacağı belirtildi.

Analiz yazısında, Kremlin'in bakış açısına göre; NATO müttefiki Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya'ya hakim olmasının NATO etkisinin Altay dağlarına kadar hissedileceği görüşüne yer verildi. Böyle bir senaryonun Rusya için kabul edilemez bir durum olduğuna vurgu yapıldı.