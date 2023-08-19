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Bölgesel tren seferleri bugünden itibaren yeniden düzenlendi

Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattı çalışmaları sebebiyle bölgesel tren seferleri bugünden itibaren yeniden düzenlendi.

AA19 Ağustos 2023 Cumartesi 15:12 - Güncelleme:
Bölgesel tren seferleri bugünden itibaren yeniden düzenlendi
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Adana-Mersin-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı Projesi" kapsamında yürütülen yol yapım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin, İskenderun-Mersin, İslahiye-Mersin bölgesel tren seferlerinde değişikliğe gidildi.

Bu çerçevede, çalışmalar için daha geniş zaman aralığı oluşturmak amacıyla bugünden itibaren Adana ile Mersin arasında tek hat tren işletmeciliği yapılacak. Bu sebeple Adana ile Mersin arasında 6+6 ve İskenderun ile Mersin arasında 2+2 sefer olmak üzere bölgesel tren seferleri toplamda 8+8 olarak gerçekleştirilecek.

Yolcu taleplerini karşılamak amacıyla bunlardan 4+4 sefer, iki dizi halinde 524 yolcu kapasiteyle hizmet verecek.

Projenin en önemli etabını oluşturan Mersin ile Adana arasındaki 2 hatlı mevcut demir yolu hattı rehabilite edilerek buraya 2 hat ilave edilecek. Projenin tamamlanmasıyla Mersin ile Adana arasında seyahat daha konforlu, emniyetli olacak ve kısa sürede tamamlanacak.

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