Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan ırkçı açıklama!

27 Temmuz 2021 Salı 00:47 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 00:47

Bolu'da yaşayan yabancı uyruklu kişilerden 10 kat daha fazla su faturası ücretinin alınması planlanıyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yardımı kesmelerine rağmen yabancı uyrukluların Bolu'dan gitmediğini ifade ederek, "Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik" dedi.

'Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak'

Haftaya gerçekleşecek belediye meclisi toplantısında durumu değerlendireceklerini söyleyen Özcan, "Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız" açıklamasında bulundu.

Yabancı uyruklu kişilerin gitmelerini istediklerini söyleyen Özcan, şöyle devam etti:

"Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı. Benim elimde yetki yok ki zorla, zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsleri ücretsiz yapıp insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Gönderelim gitsin."

'Bana 'faşist' diyecek, hiç umurumda değil'

Zammın bütün yabancı uyruklu kişileri kapsayacağını açıklayan Özcan, haftaya gerçekleştirilecek olan belediye meclisi toplantısında bu kararı alacaklarını belirterek, "Gitsinler dava açsınlar. Ben hukukçuyum. Aldığım kararın gerekçesini de sebebini de söylüyorum. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra birileri hakkımda suç duyurusunda bulunacak. Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek, bana 'faşist' diyecek. Hiç umurumda değil" diye konuştu.