Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti tekrar trafiğe açıldı

Karayolları ekipleri, önceki gün Bolu Dağı Tüneli çıkışında toprak kayması sonucu ulaşıma kapanan yolda temizlik çalışmalarını bitirdi.

Sabahın ilk ışıklarından itibaren iş makineleriyle yola kayan toprak ve kaya parçalarını kaldıran ekipler, saatler süren çalışma sonucu otoyolu araç geçişine güvenli hale getirdi.

Heyelanın ardından D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler, Abant gişelerinin açılmasıyla otoyolun İstanbul istikametini kullanmaya başladı.

Abant çıkışından Kaynaşlı Gişeleri'ne kadarki yaklaşık 23 kilometrelik güzergahın uzun süre kapalı kaldığı yolda ulaşım normale döndü.

Ekipler ayrıca Bolu Dağı Tüneli'nin giriş kısmından toprak kayması yaşanan riskli bölgeyi de içine alan yaklaşık 5 kilometre boyunca, dağ yamacının bulunduğu sağ şeridi tedbir amaçlı dubalarla kullanıma kapattı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Bolu Dağı Tüneli civarında yaşanan heyelan birikintisini temizledik ve yol açma çalışmalarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.

İki gündür ülkemizin bazı kesimleri sel ve heyelan gibi felaketlere sebep olan hava şartlarının hâkimiyeti altındaydı.



O güzergâhlardan biriydi #BoluDağıTüneli...



Afetin ilk dakikasından bu yana tüm ekiplerimiz ile seferberlik içinde selin etkilediği her güzergâhta olduğu gibi... pic.twitter.com/Bh5rmH3cvC