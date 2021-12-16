İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2021 Perşembe / 12 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,1748
  • EURO
    17,1787
  • ALTIN
    870.887
  • BIST100
    2187.41
Güncel

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 09:35 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 10:07
ABONE OL

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Elmalık mevkisinde akşam başlayan kar yağışı zaman zaman artırarak sürdürüyor.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 5 santimetreye ulaştığı güzergahta karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

D-100 kara yolunun Düzce geçişinde de gece yarısından itibaren devam eden kar, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Yağış, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler kesimlerinde de etkili oluyor.

Bölgede görev yapan Düzce ve Bolu Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları için uyarıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.