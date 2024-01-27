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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 20:49 - Güncelleme:
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
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Bolu'da, sabah saatlerinde etkisini yitiren kar yağışı tekrar başladı.

Kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant Gişeleri, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ve Bolu Dağı Tüneli Viyadüklerinde, D-100 kara yolunda ise Abant Gişeleri, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler, Bıçkıyanı ile Kaynaşlı geçişlerinde etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, önlemlerin artırıldığı güzergahta tuzlama çalışması yürütürken, polis ekipleri de ring halinde görev yapıyor.

Polis ekipleri, hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardığı sürücülerden, araçlarında kış lastiği, zincir ve takoz bulundurmalarını da istiyor.

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