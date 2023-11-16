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Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadükleri üzerinde 4 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 00:16 - Güncelleme:
Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
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Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Erkan Çam idaresindeki 42 AID 75 plakalı, Tahir Demirci yönetimindeki 34 LV 4063 plakalı, Erhan Şirin kontrolündeki 41 AJR 370 plakalı ve Şener Keser idaresindeki 41 ALB 884 plakalı otomobiller Darıyeri Hasanbey mevkisi 2. Viyadük üzerinde çarpıştı.

Zincirleme trafik kazasında sürücülerden Erhan Şirin ve Tahir Demirci ile araçlarda yolcu olarak bulunan Şükrü Demirel, Çiğdem İçten, Halit İçten ve Dilan Yalçın yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servislerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametine bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

  • Bolu Dağı Tüneli
  • otoyol kazası
  • yaralılar

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